Товарооборот между Москвой и ОАЭ превысил $1 млрд в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2021 году товарооборот Москвы с Объединёнными Арабскими Эмиратами увеличился на 116% и превысил $1,1 млрд.

Об этом сообщает НСН.

«Объединённые Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. Среди факторов, которые привлекают компании для работы в стране, можно выделить льготное налогообложение, конкурентную экономику, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение», — добавил заммэра.

Ефимов, в частности, отметил, что Москва является главным российским экспортёром несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ — на столицу приходится 26% от общероссийского ННЭ.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.