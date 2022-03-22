Товарооборот между Москвой и ОАЭ превысил $1 млрд в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2021 году товарооборот Москвы с Объединёнными Арабскими Эмиратами увеличился на 116% и превысил $1,1 млрд.
Товарооборот между Москвой и ОАЭ превысил $1 млрд в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Karol Kozlowski

Об этом сообщает НСН.

«Объединённые Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. Среди факторов, которые привлекают компании для работы в стране, можно выделить льготное налогообложение, конкурентную экономику, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение», — добавил заммэра.

Ефимов, в частности, отметил, что Москва является главным российским экспортёром несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ — на столицу приходится 26% от общероссийского ННЭ.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.

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