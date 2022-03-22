Инвестиции в экономику Москвы составили почти 5 трлн рублей в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвестиции в основной капитал столицы в 2021 году увеличились почти на 19% и приблизились к 5 трлн рублей.
Инвестиции в экономику Москвы составили почти 5 трлн рублей в 2021 году
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  • © Oleg Nikishin/

Об этом сообщает НСН.

«По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 трлн рублей, что на 18,9% превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объёма инвестиций по России составил 7,7%», — отметил Ефимов.

По словам вице-мэра, высокие темпы прироста среди прочего обусловлены опережающим развитием страховой и финансовой отраслей, сфер научной и технической деятельности, торговли и обрабатывающей промышленности. 

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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