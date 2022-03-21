В Подмосковье рассказали о мерах поддержки бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, ряд инициатив принят на федеральном уровне.

«Выделены средства — порядка 1 трлн рублей — для того, чтобы ключевые, магистральные направления в экономике у нас работали, несмотря на то что и ставка Центрального банка, и кредитование сегодня осложняются», — заявил он во время прямого эфира.

По словам губернатора, ещё один важный момент — как можно меньше проводить, а то и вовсе исключить разного рода проверки и мероприятия, которые «не несут в себе содержания». Как уточнил Воробьёв, речь не идёт о проверках, касающихся безопасности.

«Я прошу внимательно посмотреть по сути запросов, проверок и ни в коем случае не ставить барьеров», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.