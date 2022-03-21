В Москве сообщили о росте объёма налоговых поступлений транспортных предприятий в бюджет
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и по специальным налоговым режимам достигли 58,7 млрд рублей.
Это на 42,3% превышает показатели 2020 года и на 23,8% — 2019-го.
«Из этой суммы 60% приходится на НДФЛ — 35,4 млрд рублей, что на 4,2% превышает показатели 2020 года и на 11% — 2019-го», — добавил заместитель мэра.
Ранее телеканал «360» передавал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.