Финансист Попов назвал несколько способов сохранения накоплений
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Доллары или евро по-прежнему можно купить на бирже или в мобильном приложении банка, напомнил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Таким образом сохраняется возможность получать рубли с учётом индексации курса. Так можно защитить свои сбережения от роста курса валют», — уточнил Попов.
По мнению эксперта, покупка недвижимости — ещё один способ сохранения накоплений, поскольку цены на жильё обычно растут в крупных городах вместе с инфляцией.
Повышается привлекательность и банковских вкладов. В некоторых банках проценты по депозитам превышают ключевую ставку — до 25% в рублях и до 8% в долларах.
Также государство призвало россиян инвестировать в золото — здесь отменён налог на добавленную стоимость, напомнил эксперт.
Ранее финансовый эксперт Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.