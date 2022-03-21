Финансист Попов назвал несколько способов сохранения накоплений

Банкир, основатель финтехплатформы Михаил Попов поделился рекомендациями, как сберечь накопления от инфляции.

Доллары или евро по-прежнему можно купить на бирже или в мобильном приложении банка, напомнил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Таким образом сохраняется возможность получать рубли с учётом индексации курса. Так можно защитить свои сбережения от роста курса валют», — уточнил Попов.

По мнению эксперта, покупка недвижимости — ещё один способ сохранения накоплений, поскольку цены на жильё обычно растут в крупных городах вместе с инфляцией.

Повышается привлекательность и банковских вкладов. В некоторых банках проценты по депозитам превышают ключевую ставку — до 25% в рублях и до 8% в долларах.

Также государство призвало россиян инвестировать в золото — здесь отменён налог на добавленную стоимость, напомнил эксперт.

Ранее финансовый эксперт Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.