Экономист Хандруев прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

«Это было ожидаемо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, установленная ключевая ставка позволяет стабилизировать курс рубля. Как считает Хандруев, решение регулятора абсолютно правильное.

Эксперт также отметил, что рынок адаптируется к этим показателям.

«Если вы ставку понизите, вряд ли это приведёт, допустим, к заметному росту кредитования, а если повысите — то это увеличит нагрузку заёмщиков. Поэтому сейчас, я считаю, единственно правильное решение — это сохранить ставку, что и сделал Банк России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Центробанк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.