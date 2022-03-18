Экономист Колташов высказался об идее создания новой валюты в рамках ЕАЭС

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказался об идее создания новой валюты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Экономист Колташов высказался об идее создания новой валюты в рамках ЕАЭС
  • РИА Новости

«Если транзакции с участием новой валюты можно будет проводить без использования межбанковской системы расчётов SWIFT по аналогии с биткоинами, это нанесёт доллару, евро и фунту стерлингов колоссальный ущерб», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, такая резервная валюта должна быть привязана к золотовалютным запасам стран-участниц, что придаст ей большую стабильность.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий в РЭУ им. Г.В. Плеханова Валерий Масленников в беседе с «Радио 1» назвал два относительно надёжных базовых актива, в которые можно инвестировать.

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