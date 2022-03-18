В Ставропольском крае производителям продовольствия помогут оформить кредиты

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В Ставропольском крае производителям продовольствия окажут помощь в оформлении кредитов для получения оборотных средств. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае производителям продовольствия помогут оформить кредиты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«На сегодняшний день такая потребность составляет 7 млрд рублей. Губернатор поручил оказать содействие предприятиям во взаимодействии с кредитными организациями», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России разработать механизм снижения ставки кредитования инвестиционных проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке с помощью преференциальных режимов ТОР и свободного порта Владивосток, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

«Возросшая в условиях санкций ставка кредитования становится одним из основных рисков реализации инвестиционных проектов в преференциальных режимах Дальнего Востока», — сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что в Тульской области разработали пакет мер по поддержке бизнеса.

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