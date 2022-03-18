В Институте Дальнего Востока высказались о сотрудничестве России и Китая

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский высказался о сотрудничестве России и КНР.

«Мы занимаем 11-е место по объёмам внешней торговли с Китаем, но для России Китай — лидер. У нас за прошлый год объём внешней торговли составлял $146 млрд — это рекорд», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам Островского, с учётом нынешней ситуации темпы будут расти.

«Есть резервы роста очень большие, но пока, на сегодняшний день, если брать структуру нашей внешней торговли с Китаем, в основном наши поставки нефти лидируют. По нефти мы занимаем второе место после Саудовской Аравии — 80 тонн нефти мы ежегодно отгружаем в Китай», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об отношениях России и Китая.