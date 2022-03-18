В ЦБ заявили о переходе экономики России в фазу масштабной перестройки

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В российском Центробанке заявили, что экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны.
В ЦБ заявили о переходе экономики России в фазу масштабной перестройки
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.

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