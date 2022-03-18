В ЦБ заявили о переходе экономики России в фазу масштабной перестройки
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим уточняется, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.