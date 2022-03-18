Торговый оборот между Москвой и Китаем превысил $64 млрд в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти $64,5 млрд.
Торговый оборот между Москвой и Китаем превысил $64 млрд в 2021 году
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Об этом пишет НСН.

«Китай входит в число основных торговых партнёров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около $141,4 млрд, из которых на долю столицы приходится 45,6%», — уточнил Ефимов.

Он добавил, что у Москвы одновременно развиваются как экспортные, так и импортные поставки в Китай.

По итогу прошлого года эти показатели увеличились на 43,5% и 26,4% соответственно.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.

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