Предприятия Москвы увеличат производство в рамках кампании по импортозамещению

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.
Предприятия Москвы увеличат производство в рамках кампании по импортозамещению
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Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра, речь идёт в том числе о сферах авиа- и машиностроения, радиоэлектроники, производства стройматериалов.

«Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары лёгкой промышленности. Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Столица уже заключила пять офсетных контрактов, общий объём частных инвестиций по которым составит почти 13 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.

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