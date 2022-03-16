Предприятия Москвы увеличат производство в рамках кампании по импортозамещению

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра, речь идёт в том числе о сферах авиа- и машиностроения, радиоэлектроники, производства стройматериалов.

«Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары лёгкой промышленности. Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Столица уже заключила пять офсетных контрактов, общий объём частных инвестиций по которым составит почти 13 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.