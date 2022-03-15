НБКИ: выдача потребкредитов снизилась на 15% в феврале

В феврале 2022 года в России выдали 1,08 млн потребительских кредитов, что на 14,6% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2021-го и на 2,9% меньше по сравнению с январём 2022-го.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего потребкредитов в феврале оформили в Москве (69,2 тыс.), Московской области (56,8 тыс.) и Краснодарском крае (41 тыс.).

«Количество выдаваемых потребкредитов в стране начало снижаться. В то же время эта тенденция в феврале пока не отмечалась в крупнейших регионах (Москва, Московская область и Санкт-Петербург), в которых, напротив, был отмечен рост необеспеченного кредитования», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее руководитель направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору кредитной карты.