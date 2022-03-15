Компания Equinor прекращает торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами

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Норвежская компания Equinor объявила о прекращении торговли российскими нефтью и нефтепродуктами.
Компания Equinor прекращает торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», — отмечается в заявлении.

Ранее Equinor объявила о выходе из совместных предприятий в России и прекращении новых инвестиций в Россию.

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