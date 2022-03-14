В Подмосковье рассказали о моратории на все плановые проверки МСБ на 2022 год

Короткая ссылка
Мораторий на все плановые проверки субъектов МСП в Московской области будет действовать весь 2022 год.
В Подмосковье рассказали о моратории на все плановые проверки МСБ на 2022 год
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает телеканал «360», об этом заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Прежде всего на уровне России принят первый пакет антикризисных мер поддержки. Первый блок касается снижения административной нагрузки на бизнес. Первое — это мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. У нас под эту меру подпадают все наши субъекты малого и среднего предпринимательства — а это 398 тыс. компаний», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что очень важно с учётом большой доли МСБ в отечественной экономике снизить штраф для малых предприятий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан направит более 4,5 млрд рублей на поддержку бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить