В Подмосковье рассказали о моратории на все плановые проверки МСБ на 2022 год

Мораторий на все плановые проверки субъектов МСП в Московской области будет действовать весь 2022 год.

Как сообщает телеканал «360», об этом заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Прежде всего на уровне России принят первый пакет антикризисных мер поддержки. Первый блок касается снижения административной нагрузки на бизнес. Первое — это мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. У нас под эту меру подпадают все наши субъекты малого и среднего предпринимательства — а это 398 тыс. компаний», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что очень важно с учётом большой доли МСБ в отечественной экономике снизить штраф для малых предприятий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан направит более 4,5 млрд рублей на поддержку бизнеса.