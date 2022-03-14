Воробьёв: посевную кампанию в Подмосковье нужно провести в большем объёме

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в этом году посевную кампанию в регионе нужно провести в большем объёме, чем в прошлом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё одна важная тема, которая должна волновать каждого руководителя территорий, — сельское хозяйство. Почему? Потому что это продовольственная безопасность. В нашей экономике, в Подмосковье это, казалось бы, небольшая доля, но очень заметная и важная. Особенно для территорий, где сельское хозяйство очевидно доминирует», — заявил глава региона.

Он напомнил, что в области субсидии аграриям уже увеличили в два раза.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее обсудили развитие регионального АПК.