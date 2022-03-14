В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Так, власти зафиксируют для них ставку на аренду земли в 1 рубль сроком на три года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вот сейчас мы ещё одну инициативу ввели — это аренда за 1 рубль на три года. По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы ещё и помогаем началу новых проектов», — уточнил Воробьёв.

Губернатор также выразил мнение, что новое предложение должно привлечь ряд компаний, которые занимаются программами импортозамещения.

Ранее НСН передавала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.