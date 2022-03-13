«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что на 13 марта объём составил 109,6 млн куб. м.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа.