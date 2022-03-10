В Москве сообщили о росте объёмов текстильного производства

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что текстильные предприятия и производители одежды Москвы в 2021 году увеличили объёмы производства.

Об этом сообщает НСН.

«В 2021 году Москва активно наращивала объёмы производства практически во всех категориях. За прошлый год объём товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями лёгкой промышленности, составил 103 млрд рублей — это на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года», — сказал Ефимов.

При этом вице-мэр уточнил, что текстильные предприятия в прошлом году увеличили выпуск изделий в 2,4 раза по сравнению с позапрошлым, а производители одежды — на 20,3%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.