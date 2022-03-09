Президент «Опоры России» Калинин рассказал о мерах господдержки для бизнеса

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Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о мерах господдержки для малого и среднего бизнеса в стране.
Президент «Опоры России» Калинин рассказал о мерах господдержки для бизнеса
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«На данный момент президент России Владимир Путин подписал указ о кредитных каникулах и отсутствии проверок для малого и среднего бизнеса. Подготовлены корректировки по муниципальным контрактам, по долевому строительству», — напомнил эксперт, отметив при этом, что важные вопросы по поддержке отечественной экономики делегированы правительству и Центробанку.

По его словам, это первый пакет мер поддержки, на текущей неделе в силу должен вступить второй.

«В качестве неотложных мер можно принять каникулы по лизингу, в котором находится очень много оборудования, задействованного в производстве. Также важно помочь логистическими субсидиями и их увеличением. ЦБ России анонсировал, что выделит 500 млрд рублей на кредиты для малого и среднего бизнеса по процентной ставке ниже ключевой», — добавил Калинин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.

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