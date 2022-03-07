Цена газа в Европе впервые в истории превысила $2700

Цена газа в Европе ускорила рост и впервые в истории превысила $2700 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Как ранее отмечали в МИД России, стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».

По мнению замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост цен связан с нервозностью рынка по поводу возможных перебоев.

Он подчеркнул, что нормализации цен на газ в ближайшие месяцы «ожидать не стоит».