В Татарстане рассказали о мерах господдержки АПК в 2022 году

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В 2022 году в Татарстане на господдержку агропромышленного комплекса направят 13,2 млрд рублей. Объём поддержки из регионального бюджета вырос на 8%.

Как сообщает «Реальное время», об этом заявил заместитель премьер-министра региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Он отметил, что на поддержку растениеводства и мелиорации земель выделят 4,3 млрд рублей по 19 мероприятиям, на животноводство — 1,9 млрд рублей, на техническую и технологическую модернизацию АПК — 1,9 млрд рублей.

На оказание помощи малым формам хозяйствования и жителям республики, ведущим личное подсобное хозяйство, направят 1,4 млрд рублей.

По словам Зяббарова, с федеральным участием предусмотрено 28 мероприятий господдержки.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе утвердили программу развития агропромышленного комплекса.

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