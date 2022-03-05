В Danone заявили об отсутствии планов уходить с российского рынка

В компании Danone заявили, что не планируют уходить с российского рынка.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — уточнила директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По её словам, основными приоритетами Danone в России в настоящее время являются безопасность людей и поддержание работы бизнеса.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.