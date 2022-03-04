В Крыму рассказали о мерах поддержки предприятий региона

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Специальный штаб поддержки экономики в Крыму разрабатывает меры поддержки предприятий региона, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.
В Крыму рассказали о мерах поддержки предприятий региона
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Мы в ежедневном режиме в информационной системе правительства будем загружать те вопросы, которые возникают во всех буквально отраслях экономики. У нас будет три комплекса мер. Сверхсрочные, срочные и текущие. Сверхсрочные — это те меры, решения по которым будут приняты в ближайшем месяце», — сказала Кивико на совещании по вопросу исполнения бюджетов муниципальных образований в 2022 году.

По её словам, точечный перечень мер разработан для системообразующих предприятий региона. Отдельные меры поддержки будут предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье усилили поддержку предпринимателей.

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