В Крыму рассказали о мерах поддержки предприятий региона
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Мы в ежедневном режиме в информационной системе правительства будем загружать те вопросы, которые возникают во всех буквально отраслях экономики. У нас будет три комплекса мер. Сверхсрочные, срочные и текущие. Сверхсрочные — это те меры, решения по которым будут приняты в ближайшем месяце», — сказала Кивико на совещании по вопросу исполнения бюджетов муниципальных образований в 2022 году.
По её словам, точечный перечень мер разработан для системообразующих предприятий региона. Отдельные меры поддержки будут предусмотрены для малого и среднего бизнеса.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье усилили поддержку предпринимателей.