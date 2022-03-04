Специалист Камкин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«В краткосрочной перспективе, то есть до конца этого года, найти замену российскому газу будет крайне затруднительно. Потому что, несмотря на то что отопительный сезон заканчивается, начинается сезон внесения минеральных удобрений, для производства почти половины из которых используется газ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, природный газ также необходим для производства пластиков и другой продукции химической промышленности.

Как считает Камкин, в нынешней рыночной ситуации увеличение закупок СПГ взамен российского может обернуться серьёзными расходами.

Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT прокомментировал сообщение о том, что стоимость природного газа в Европе с поставкой в апреле превысила $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.