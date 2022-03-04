Специалист Камкин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Специалист Камкин прокомментировал ситуацию с газом в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«В краткосрочной перспективе, то есть до конца этого года, найти замену российскому газу будет крайне затруднительно. Потому что, несмотря на то что отопительный сезон заканчивается, начинается сезон внесения минеральных удобрений, для производства почти половины из которых используется газ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, природный газ также необходим для производства пластиков и другой продукции химической промышленности.

Как считает Камкин, в нынешней рыночной ситуации увеличение закупок СПГ взамен российского может обернуться серьёзными расходами.

Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT прокомментировал сообщение о том, что стоимость природного газа в Европе с поставкой в апреле превысила $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить