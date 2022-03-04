ЦБ России рассказал о своих действиях на фоне геополитических рисков
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Как сообщает ТАСС, об этом ЦБ рассказал на своей официальной странице в Instagram, отвечая на вопрос о том, ожидал ли российский регулятор заморозки резервов.
«Банк России осознавал санкционные риски и последовательно снижал долю доллара в резервах. За последние годы значительно возросла доля золота, в состав ЗВР был включён китайский юань. Мы дополнительно снижали долю долларов в резервах по мере нарастания геополитических рисков», — говорится в ответе Центробанка.
Ранее глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.