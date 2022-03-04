Доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 17,6 млрд рублей в январе

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Доходы консолидированного бюджета Татарстана в январе 2022 года достигли 17,6 млрд рублей.
Доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 17,6 млрд рублей в январе
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Минфина.

Прогнозный план на весь год — 350,8 млрд рублей.

Доход от налога на прибыль оценивается в 9,7 млрд рублей, от налога на товары, работы и услуги — 3,7 млрд, налога на совокупный доход — 789,8 млн, налога на имущество — 568,6 млн.

Со штрафов, санкций, возмещения ущерба получено 228 млн рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что рост налоговых поступлений в бюджет наблюдается в Севастополе по итогам 2021 года.

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