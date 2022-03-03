Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории
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Об этом информирует компания «Нафтогаз».
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
В сообщении говорится, что запрет касается также газа, хранящегося в подземных хранилищах Украины в режиме «таможенный склад».
Ранее Еврокомиссия заявила, что допускает возможность нарушений в поставках российского газа на фоне ситуации на Украине.