Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории

Министерство Украины запретило экспорт газа с таможенной территории страны из-за боевых действий.

Об этом информирует компания «Нафтогаз».

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В сообщении говорится, что запрет касается также газа, хранящегося в подземных хранилищах Украины в режиме «таможенный склад».

Ранее Еврокомиссия заявила, что допускает возможность нарушений в поставках российского газа на фоне ситуации на Украине.