Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории

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Министерство Украины запретило экспорт газа с таможенной территории страны из-за боевых действий.
Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует компания «Нафтогаз».

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В сообщении говорится, что запрет касается также газа, хранящегося в подземных хранилищах Украины в режиме «таможенный склад». 

Ранее Еврокомиссия заявила, что допускает возможность нарушений в поставках российского газа на фоне ситуации на Украине.

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