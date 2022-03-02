Московская биржа 3 марта не будет проводить торги в секции фондового рынка

Банк России решил не возобновлять фондовые торги 3 марта на Московской бирже.

«Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: адресные заявки» с расчётами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ», — сообщает ЦБ.

Режим работы биржи на 4 марта 2022 года будет объявлен до 09:00 4 марта.

Ранее в ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.