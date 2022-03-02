В Удмуртии рассказали о мерах господдержки аграриев

Аграрии Удмуртии получат в 2022 году в качестве господдержки по меньшей мере 2,8 млрд рублей, заявила зампред правительства республики Ольга Абрамова.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«В прошлом году сельхозтоваропроизводителям Удмуртии из бюджетов всех уровней было выделено 3,9 млрд рублей. Это максимальный объём государственной поддержки, который когда-либо получала отрасль», — сказала Абрамова на пресс-конференции.

По её словам, в 2022 году из бюджета республики могут выделить около 1,3 млрд рублей.

«С учётом поступлений из федеральной казны общий объём субсидирования аграрного сектора Удмуртии составит 2,8 млрд рублей», — уточнила Абрамова.

Она добавила, что будут сохранены все основные меры помощи отрасли АПК, появятся и новые направления субсидирования.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе утвердили программу развития агропромышленного комплекса.