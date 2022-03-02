Экономист Беляев прокомментировал меры ЦБ по поддержке российских компаний

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Кандидат экономических наук, главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев прокомментировал меры Банка России по поддержке отечественных компаний.
Экономист Беляев прокомментировал меры ЦБ по поддержке российских компаний
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«Первое направление — это поддержание собственных банков, их ликвидности, их платёжеспособности и возможности отвечать по обязательствам. Поддерживают специальным инструментарием для стабилизации бизнеса», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Беляев, ещё один момент — регулирование валютного рынка, в том числе введение запрета на краткосрочные сделки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России столкнулась с экстремальной и нестандартной ситуацией, однако Центробанк предпринимает всё для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с шоками.

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