Экономист Петров высказался об отношениях России и Китая

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Кандидат экономических наук Илья Петров высказался об отношениях России и Китая.
Экономист Петров высказался об отношениях России и Китая
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«Китайская экономика — одна из сильнейших в мире», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, теперь связи двух стран будут укрепляться, поскольку всё необходимое для России, например запчасти, комплектующие и одежду, можно импортировать из КНР.

«Китай тоже экспортирует многое из нашей страны, а как только появится новый прямой газопровод до КНР, сотрудничество в энергетической сфере побьёт все возможные рекорды», — отметил Петров.

Ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Го Шуцин заявил на пресс-конференции, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России.

Также он отмечал, что Пекин не одобряет антироссийские санкции.

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