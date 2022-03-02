Экономист Петров высказался об отношениях России и Китая
- Gettyimages.ru
«Китайская экономика — одна из сильнейших в мире», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, теперь связи двух стран будут укрепляться, поскольку всё необходимое для России, например запчасти, комплектующие и одежду, можно импортировать из КНР.
«Китай тоже экспортирует многое из нашей страны, а как только появится новый прямой газопровод до КНР, сотрудничество в энергетической сфере побьёт все возможные рекорды», — отметил Петров.
Ранее глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Го Шуцин заявил на пресс-конференции, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России.
Также он отмечал, что Пекин не одобряет антироссийские санкции.