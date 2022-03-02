Рост налоговых поступлений в бюджет Севастополя составил 20% в 2021 году

Рост налоговых поступлений в бюджет наблюдается в Севастополе по итогам прошлого года.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные регионального управления ФНС России.

«На территории Севастополя в 2021 году в консолидированный бюджет страны мобилизовано 21,8 млрд рублей. Показатель 2020 года превышен на 20%, поступления в федеральный бюджет возросли на 19%. В бюджет субъекта мобилизовано 15,8 млрд рублей, что на 20% выше уровня прошлого года», — сказано в сообщении.

Сборы налогов в Севастополе по итогам трёх кварталов 2021 года превышали сборы аналогичного периода 2020 года на 21%. При этом поступления в региональный бюджет демонстрировали рост на 25%.

По сообщениям НСН, строительные компании Москвы перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет города порядка 100 млрд рублей в виде налогов.