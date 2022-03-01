Торги на Петербургской бирже начнутся в 19:00 мск
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«Старт биржевых торгов международными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 19:00 мск. Перенос времени начала биржевых торгов связан с временным замедлением работоспособности отчётной системы», — следует из заявления торговой площадки.
При этом торги еврооблигациями, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом на LSE 1 марта проводиться не будут.
В Центробанке ранее сообщили об ограничениях по торгам на бирже в период с 1 по 5 марта.
Ранее в Центробанке России приняли решение не открывать 28 февраля на Московской бирже торги.