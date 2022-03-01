Торги на Петербургской бирже начнутся в 19:00 мск

Короткая ссылка
Торги международными ценными бумагами на Петербургской бирже стартуют 1 марта в 19:00 мск.
Торги на Петербургской бирже начнутся в 19:00 мск
  • Gettyimages.ru
  • © Engdao Wichitpunya / EyeEm

«Старт биржевых торгов международными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 19:00 мск. Перенос времени начала биржевых торгов связан с временным замедлением работоспособности отчётной системы», — следует из заявления торговой площадки.

При этом торги еврооблигациями, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом на LSE 1 марта проводиться не будут.

В Центробанке ранее сообщили об ограничениях по торгам на бирже в период с 1 по 5 марта.

Ранее в Центробанке России приняли решение не открывать 28 февраля на Московской бирже торги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить