Торги на Петербургской бирже начнутся в 19:00 мск

Торги международными ценными бумагами на Петербургской бирже стартуют 1 марта в 19:00 мск.

«Старт биржевых торгов международными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже состоится в 19:00 мск. Перенос времени начала биржевых торгов связан с временным замедлением работоспособности отчётной системы», — следует из заявления торговой площадки.

При этом торги еврооблигациями, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом на LSE 1 марта проводиться не будут.

В Центробанке ранее сообщили об ограничениях по торгам на бирже в период с 1 по 5 марта.

Ранее в Центробанке России приняли решение не открывать 28 февраля на Московской бирже торги.