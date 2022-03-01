Райффайзенбанк опроверг сообщения о возможном уходе из России

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В Райффайзенбанке опровергли информацию о возможном уходе из России и отметили готовность бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов для российских клиентов.
Райффайзенбанк опроверг сообщения о возможном уходе из России
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«Райффайзенбанк опровергает сообщение... о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — сказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.

26 февраля стало известно, что Евросоюз ввёл ограничительные меры против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

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