Центробанк с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в заявлении регулятора.

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Ранее Банк России заявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности страны.