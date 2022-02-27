Центробанк с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

Короткая ссылка
Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
Центробанк с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в заявлении регулятора.

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Ранее Банк России заявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить