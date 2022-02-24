Специалист Сергунов дал советы по выбору кредитной карты

Короткая ссылка
Руководитель направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов дал советы по выбору кредитной карты.
Специалист Сергунов дал советы по выбору кредитной карты
  • РИА Новости

«Если смотреть по всем кредитным продуктам, ставки по кредитным картам не так сильно росли, поэтому большинство банков обратили внимание на этот продукт. Учитывая, что в большинстве банков есть существенная клиентская база, они увеличили долю продаж на собственную базу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Сергунов, при выборе кредитки клиент банка прежде всего смотрит на финансовые условия и наличие долгого льготного периода кредитования.

Так, эксперт посоветовал внимательно ознакомиться с условиями кредитования и разобраться, как работает льготный период.

Кроме того, в вопросах выбора учитываются различные бонусы и кешбэки, добавил специалист.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить