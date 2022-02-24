Специалист Сергунов дал советы по выбору кредитной карты
- РИА Новости
«Если смотреть по всем кредитным продуктам, ставки по кредитным картам не так сильно росли, поэтому большинство банков обратили внимание на этот продукт. Учитывая, что в большинстве банков есть существенная клиентская база, они увеличили долю продаж на собственную базу», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как считает Сергунов, при выборе кредитки клиент банка прежде всего смотрит на финансовые условия и наличие долгого льготного периода кредитования.
Так, эксперт посоветовал внимательно ознакомиться с условиями кредитования и разобраться, как работает льготный период.
Кроме того, в вопросах выбора учитываются различные бонусы и кешбэки, добавил специалист.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.