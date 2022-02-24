Специалист Сергунов дал советы по выбору кредитной карты

Руководитель направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов дал советы по выбору кредитной карты.

«Если смотреть по всем кредитным продуктам, ставки по кредитным картам не так сильно росли, поэтому большинство банков обратили внимание на этот продукт. Учитывая, что в большинстве банков есть существенная клиентская база, они увеличили долю продаж на собственную базу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Сергунов, при выборе кредитки клиент банка прежде всего смотрит на финансовые условия и наличие долгого льготного периода кредитования.

Так, эксперт посоветовал внимательно ознакомиться с условиями кредитования и разобраться, как работает льготный период.

Кроме того, в вопросах выбора учитываются различные бонусы и кешбэки, добавил специалист.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.