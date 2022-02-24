В Москве сообщили о росте объёма производства электрического оборудования

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2021 году объём производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%.
В Москве сообщили о росте объёма производства электрического оборудования
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

Он, в частности, отметил, что в городе продолжается стабильное наращивание объёмов промышленного производства.

«Объём отгруженной продукции составил 106 млрд рублей. Предприятия отрасли постоянно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции», — сказал Ефимов.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.

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