В Москве сообщили о росте объёма производства электрического оборудования

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2021 году объём производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%.

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Об этом сообщает НСН. Он, в частности, отметил, что в городе продолжается стабильное наращивание объёмов промышленного производства. «Объём отгруженной продукции составил 106 млрд рублей. Предприятия отрасли постоянно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции», — сказал Ефимов. Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.