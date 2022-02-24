Аналитик Юшков объяснил ситуацию с ростом цен на нефть

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку $103 за баррель впервые с 3 сентября 2014 года.
Аналитик Юшков объяснил ситуацию с ростом цен на нефть
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«Есть фундаментальные факторы, которые толкали цену нефти вверх весь 2021 год и в начале 2022 года. Это нарастающий дефицит предложения, потому что потребление восстанавливается, даже растёт в глобальном масштабе. Все более менее отменяют карантинные ограничения из-за пандемии, люди начинают больше перемещаться», — добавил эксперт.

Кроме того, как отметил специалист, заканчивается зима, начинается автомобильный сезон в разных странах, в том числе в Европе и в США.

«Поэтому потребление нефтепродуктов растёт. Мы видим, что два года недоинвестирования в нефтяную отрасль сказываются и многие страны ОПЕК+, например, не могут увеличить добычу, когда им квоты это позволяют», — рассказал Юшков.

Он также отметил, что геополитическая напряжённость вокруг России тоже добавляет нервозности рынкам, что влияет на рост цен.

«Потому что непонятно, какие будут санкции против России, будут ли какие-то запреты в вопросе покупки российских нефти и газа... Поэтому на этой нервозности все предпочитают запастись фьючерсами, поэтому они дорожают», — заключил собеседник RT.

Он подчеркнул, что пока нет определённости в вопросах санкций и ответа России на них, скорее всего, цена закрепится на уровне выше $100 за баррель. 

Ранее стало известно, что цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку $103 за баррель впервые с 3 сентября 2014 года.

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