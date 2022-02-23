Аналитик Юшков рассказал о причинах роста цен на газ выше $1000 за тысячу кубометров

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о причинах роста цен на газ свыше $1000 за тысячу кубометров.

По словам эксперта, это связано с несколькими факторами, один из которых — технический.

«В европейских подземных хранилищах практически газа не осталось, а это значит, те объёмы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растёт», — отметил Юшков.

Он добавил, что на ситуацию с ценами также влияет геополитическая напряжённость вокруг России.

«Россия — крупнейший экспортёр газа в мире. Всё, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке», — сказал аналитик.

Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м.