Аналитик Юшков рассказал о причинах роста цен на газ выше $1000 за тысячу кубометров

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Анастасия Белоусова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о причинах роста цен на газ свыше $1000 за тысячу кубометров.
Аналитик Юшков рассказал о причинах роста цен на газ выше $1000 за тысячу кубометров
  • РИА Новости

По словам эксперта, это связано с несколькими факторами, один из которых — технический.

«В европейских подземных хранилищах практически газа не осталось, а это значит, те объёмы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растёт», — отметил Юшков.

Он добавил, что на ситуацию с ценами также влияет геополитическая напряжённость вокруг России.

«Россия — крупнейший экспортёр газа в мире. Всё, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке», — сказал аналитик.

Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м.

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