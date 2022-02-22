Власти Москвы рассказали о ситуации в сфере услуг в столице

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Власти Москвы заявили о росте оборотов в сфере услуг в январе 2022 года.
Власти Москвы рассказали о ситуации в сфере услуг в столице
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Выручка столичных гостиниц по итогам января 2022 года достигла 8,5 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателей января 2021-го и почти на четверть превышает значения в январе 2020-го в сопоставимых ценах с учётом инфляции», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, обороты фитнес-центров составили 2,9 млрд рублей, что вдвое больше, чем в январе 2021-го, и на 83,4% больше, чем в январе 2020-го.

Салоны красоты по итогам января показали совокупную выручку в размере 4,3 млрд рублей (+33,6% и +16% соответственно).

Ранее НТВ сообщал, что в Департаменте финансов Москвы отметили восстановление столичной экономики.

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