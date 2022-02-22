Аналитики спрогнозировали увеличение доли цифровых карт до 40% в России в 2023 году

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру», изучив данные, пришли к выводу, что в 2022 году цифровые карты займут 25% рынка банковских карт в России, а в 2023 году их доля может увеличиться до 30—40%.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Российские банки намерены увеличивать выпуск карт без пластикового носителя в рамках своих ESG-стратегий, поэтому к 2023 году их доля существенно вырастет. Одна из причин — эмиссия цифровых карт снижает издержки на выпуск одной карты на 50—70%. В 2022 году цифровые карты займут 25% банковского рынка, а к 2023 году — 30—40%», — уточнили в «Сравни.ру».

По данным компании, растущая популярность онлайн-сервисов существенно повлияла на рост бесконтактных платежей среди россиян. За последние два года число таких платежей увеличилось в 2,5 раза.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.