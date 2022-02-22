Экономист Григорьева допустила увеличение ключевой ставки в марте

Заместитель декана по научной работе экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Елена Григорьева спрогнозировала увеличение ключевой ставки ЦБ в марте.

Своим мнением она поделилась с сайтом «Аргументы и Факты».

«Несмотря на заявления главы ЦБ перед собранием в феврале 2022 года, что был возможен вариант повышения ключевой ставки на 150 б. п., было принято решение о повышении только на 100 б. п. Ключевая ставка с февраля установлена в размере 9,5%. На наш взгляд, в марте эта тенденция сохранится. Будет принято такое же решение, ключевую ставку повысят на 100 б. п., но будет говориться о намерении повысить её на 150 б. п.», — сказала эксперт.

По её оценке, рост кредитных ставок не заставит себя ждать, что обоснованно, поскольку ключевая ставка выступает ориентиром для формирования цены на все кредитные продукты.

«Если ключевая ставка в марте будет повышена до 10,5 п. п., стоит ожидать депозитных предложений от банков на уровне 11—11,5%», — заключила Григорьева.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.