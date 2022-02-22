Банкир Попов рассказал о предпосылках для повышения ключевой ставки

Основатель финтехплатформы банкир Михаил Попов рассказал, есть ли предпосылки для дальнейшего повышения ключевой ставки в России.

Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Пока в России и в мире ставки планомерно растут вслед за инфляцией. Основная модель увеличения ставок в России и в мире — борьба с инфляцией. Пока Центробанк не менял стратегию борьбы с темпами роста потребительских цен, поэтому ставка либо останется на прежнем уровне, либо снова будет увеличена, но точно не будет снижаться», — сказал эксперт, отметив, что за счёт роста ставки удерживается рост рубля к доллару и евро, что социально важно для страны, поэтому ЦБ будет придерживаться такого курса.

Он также обратил внимание, что ставки по кредитам и депозитам в соответствии с законодательством двигаются вслед за ключевой ставкой, поэтому также будут расти.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.