В Департаменте финансов Москвы отметили восстановление столичной экономики

В 2021 году поступления от малого и среднего бизнеса в столичный бюджет составили 742 млрд рублей. Годом ранее аналогичный показатель был на 20% ниже. Как заявила глава Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, такая тенденция объясняется восстановительным ростом во всех сферах столичной экономики.

Кроме того, как передаёт НТВ, Зяббарова отметила, что на начало 2022 года в столице было зарегистрировано 778,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

Это на 6,9% больше, чем на начало 2021-го.

По её словам, МСП составляют почти четверть всей экономики Москвы, на них работают около 3,2 млн человек.

Ранее НСН сообщала, что оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году вырос до 3,2 трлн рублей, что на 41% превышает показатели 2020-го.