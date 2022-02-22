В Департаменте финансов Москвы отметили восстановление столичной экономики

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В 2021 году поступления от малого и среднего бизнеса в столичный бюджет составили 742 млрд рублей. Годом ранее аналогичный показатель был на 20% ниже. Как заявила глава Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, такая тенденция объясняется восстановительным ростом во всех сферах столичной экономики.
В Департаменте финансов Москвы отметили восстановление столичной экономики
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Кроме того, как передаёт НТВ, Зяббарова отметила, что на начало 2022 года в столице было зарегистрировано 778,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

Это на 6,9% больше, чем на начало 2021-го. 

По её словам, МСП составляют почти четверть всей экономики Москвы, на них работают около 3,2 млн человек.

Ранее НСН сообщала, что оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году вырос до 3,2 трлн рублей, что на 41% превышает показатели 2020-го.

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