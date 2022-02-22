Аналитик Митрахович объяснил рост цены нефти Brent

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT увеличение стоимости нефти Brent.
Аналитик Митрахович объяснил рост цены нефти Brent
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Он отметил, что самый главный фактор, который оказывает влияние на нефтяные цены, — это напряжённость между Россией и Западом, а также ожидание введения возможных санкций.

«Россия — это крупный поставщик нефти на мировые рынки, у нас примерно 10% мировой добычи... Мы ещё нефтепродукты экспортируем. Поэтому какие-то ограничения в отношении России, против нашей нефти или против расчётов за российскую нефть, всё это будет мешать, конечно, нормальной торговле нефтью. Поэтому трейдеры это отыгрывают в качестве повышения стоимости», — объяснил эксперт.

При этом Митрахович добавил, что катастрофического роста не отмечается.

«Потому что какие-то суперсанкции не объявлены, может, их и не будет... Плюс все остальные факторы живы. То, что коронавирус отступает, значит, наверное, будет гражданская авиация работать, а это тоже большое потребление нефти. Санкции с Ирана пока не сняты, но если будут, то тогда, возможно, будет некоторое снижение стоимости нефти. Но самое главное — это отношение Америки с Россией, вот этот фактор будет влиять», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent превысила $99 впервые с сентября 2014 года.

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