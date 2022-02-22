Цена нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с сентября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2014 года превысила $97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает ТАСС, по состоянию на 04:38 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 2,34%, достигнув $97,62 за баррель.

Ранее стоимость нефти марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила $95 за баррель.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.