Власти Москвы рассказали о работе резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва»
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Ефимов уточнил, что речь идёт о резидентах технополиса, работающих на площадке МИЭТ. Компании специализируются на выпуске микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий.
«Выручка компаний от продажи товаров, работ и услуг достигла 1,3 млрд рублей, в 2020 году за этот же период она составляла 980 млн рублей. Среди ключевых факторов роста — высокий спрос на микроэлектронику и на инновационные продукты для импортозамещения в России», — отметил вице-мэр.
Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.