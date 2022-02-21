Власти Москвы рассказали о работе резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде за девять месяцев 2021 года произвели на 30% больше товаров, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает НСН.

Ефимов уточнил, что речь идёт о резидентах технополиса, работающих на площадке МИЭТ. Компании специализируются на выпуске микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий.

«Выручка компаний от продажи товаров, работ и услуг достигла 1,3 млрд рублей, в 2020 году за этот же период она составляла 980 млн рублей. Среди ключевых факторов роста — высокий спрос на микроэлектронику и на инновационные продукты для импортозамещения в России», — отметил вице-мэр.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.