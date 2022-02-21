Экономист Масленников заявил о давлении геополитических факторов на курс рубля

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 21 февраля, поднялся выше 78 рублей.

По его словам, сейчас сложно что-либо прогнозировать, поскольку рубль находится «под давлением геополитических факторов из-за обострения ситуации в Донбассе».

«Это главный направляющий параметр», — отметил эксперт.

Масленников добавил, что курс валют будет зависеть от того, как станет складываться ситуация в ближайшее время.

«Должна поступить какая-то информация, если она будет рынками воспринята позитивно, в качестве стабилизации, то, естественно, рубль укрепится и вернётся к внешней границе коридора в 76—78 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов в понедельник, 21 февраля, поднялся выше 78 рублей.

По данным на 14:40 мск, доллар вырос на 85 коп. — до 78,15 руб.

Курс евро увеличился на 1 руб. 16 коп. — до 88,71 руб.