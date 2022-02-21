Москва заключила ГЧП-контракты более чем на 100 млрд рублей в 2021 году

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С помощью механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) по итогам 2021 года Москва заключила ряд контрактов на сумму, превышающую 100 млрд рублей.
Москва заключила ГЧП-контракты более чем на 100 млрд рублей в 2021 году
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Так город привлекает средства инвесторов для реализации проектов высокой социальной значимости, включая инфраструктурные, передаёт НСН.

«Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будут реализованы проекты более чем на 100 млрд рублей. Среди них — 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, четыре концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.

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