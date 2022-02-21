Москва заключила ГЧП-контракты более чем на 100 млрд рублей в 2021 году

С помощью механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) по итогам 2021 года Москва заключила ряд контрактов на сумму, превышающую 100 млрд рублей.

Так город привлекает средства инвесторов для реализации проектов высокой социальной значимости, включая инфраструктурные, передаёт НСН.

«Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будут реализованы проекты более чем на 100 млрд рублей. Среди них — 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, четыре концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.