Москва заключила ГЧП-контракты более чем на 100 млрд рублей в 2021 году
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Так город привлекает средства инвесторов для реализации проектов высокой социальной значимости, включая инфраструктурные, передаёт НСН.
«Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будут реализованы проекты более чем на 100 млрд рублей. Среди них — 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, четыре концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» рассказал о проблеме развития отдалённых округов региона.